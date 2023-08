«[…] Hemos vuelto y vamos a reclamar ese campeonato. Mira nuestro elenco, tenemos buenos equipos, muy buenos equipos, pero nosotros somos el mejor equipo que ha hecho esto nunca y eso no es subjetivo, son hechos«. Estas son palabras de Xavier Woods en su vuelta a WWE con Kofi Kingston, que añadía: «The Viking Raiders dicen que vienen de los dioses, pero nosotros somos los dioses de la división de parejas. Y cuando llamas a los dioses ellos bajan del Monte Olimpo y te dan una lección».

► Kofi Kingston apunta a Seth Rollins

The New Day vuelven de momento para rivalizar con los vikingos e intentar hacerse nuevamente con el título de parejas, no obstante, The Jamaican Sensation también tiene en mente saborear nuevamente el oro individual, como adelante en su reciente entrevista en WWE’s The Bump.

«En mi opinión, el capitán [Seth Rollins está haciendo un trabajo excepcional, primero como líder, como alguien que ha liderado el vestuario a lo largo de los años. Siempre ha tenido luchas impresionantes, pero también ha sido un pionero en esta industria. Ha escalado posiciones enfrentando muchas adversidades. Ahora está en la cima, así que hay un gran respeto hacia él en ese sentido. Lo llamamos el capitán por una razón. Siempre está dispuesto a cargar con la empresa y con la industria en general, y a representar al máximo nivel«.

«Siempre hay mucho respeto en ese sentido. Pero dicho esto, todos quieren una oportunidad por ese oro. Creo que él lo entiende. Estar en la cima siempre implica tener un objetivo en la espalda. Así que no creo que se molestaría ni nada si Woods o yo decidimos buscar ese oro. Convertirnos en Campeones Mundiales de WWE es algo que ansiamos. Cuando se trata de títulos, queremos tenerlos todos. Hablo del Título de WWE, el Título Mundial, el Título Femenino, los Títulos Femeninos por Parejas. Queremos todos los títulos. Incluso el título 24/7. Queremos conseguirlos todos. Tenemos muchas ambiciones en cuanto a logros, títulos y cosas así. Por lo tanto, sí, creo que Seth sabe que tiene un gran objetivo en su espalda«.