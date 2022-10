EC3: «WWE me robó Raw Underground y Retribution»

Hubo unos meses a finales de 2020 en que la tercera hora de Monday Night Raw se dedicaba a Raw Underground, un show en el que las Superestrellas se batían en duelo con reglas similares a las MMA en un cuadrilátero sin cuerdas. Ese mismo año dio inicio la facción Retribution, que si bien llamó mucho la atención al comienzo, también acabó desapareciendo a comienzos de 2021 sin haber dejado huella. Ninguna de las dos ideas funcionaron. ¿Lo hubieran hecho estando EC3 detrás de ellas?

► EC3 acusa a WWE

Nunca lo sabremos, pero continuamos hablando del ahora luchador de la NWA porque recientemente acusó a la WWE de robárselas (vía The Wrestling Outlaws).

“¡Las dos cosas las robaron de Control Your Narrative y mi pequeño video! Podemos retroceder en el tiempo y ver mi Control Your Narrative original, mi pequeña narrativa original, y ver Raw Underground y ver Retribution. Un grupo de tipos encapuchados, caminando, realmente duros, causando caos. ¿Dónde vi eso antes? Oh, sí, Control Your Narrative en YouTube”.

No está claro cómo EC3 hubiera podido llevar a cabo dichas ideas pero probablemente ambas hubieran recibido un tratamiento diferente de haber nacido actualmente, cuando Triple H está a los mandos de la compañía. Esto no quiere decir que tuvieran éxito, pero sí serían distintas. Por otro lado, tampoco es que se echen de menos. De hecho, Raw Underground no dejó nada para el recuerdo y tampoco ayudó a ningún luchador. Y lo mismo con Retribution; todos sus integrantes habían hecho cosas más interesantes antes.

¿Qué os parecen las palabras de EC3?