Bray Wyatt podría volver a WWE en septiembre

«Tienen que recuperar el personaje de Bray hasta el personaje original, alejarse, se han metido en una situación en la que es un poco difícil para él tener enfrentamientos. Creo que el dinero está en la Wyatt Family original. Trabajé con Bray en WrestleMania el año después de que Brock [Lesnar] terminara mi racha. Trabajé con Bray, pienso mucho en él y me gusta lo que está haciendo. Creo que solo tienen que descubrir cómo… Deben recuperarlo, eso es lo que creo. Sus promosy luego su capacidad de trabajo: es un trabajador increíble, asombroso, pero no tiene la oportunidad de mostrarlo. Espero lo mejor para él, realmente pienso mucho en él. Veremos qué pasa allí». Así hablaba The Undertaker de Bray Wyatt no hace mucho.

► El alta médica de Bray Wyatt

Pero entonces no podíamos alegrarnos demasiado puesto que The Eater of Worlds lleva meses fuera de la programación de WWE debido a una enfermedad y no había habido ninguna novedad positiva sobre su situación. Sin embargo, ahora sí que podemos hacerlo pues nuestro compañero Sean Ross Sapp informa en Fightful de que está cerca de recibir el alta médica.

«Fightful ha sabido que Bray Wyatt está finalmente ‘más cerca’ de obtener el alta después de casi seis meses sin él. Wyatt ha estado lidiando con una enfermedad que no vamos a revelar, y la empresa y Wyatt han estado tomando precauciones adicionales para asegurarse de que su salud a largo plazo esté protegida.

«Últimamente, hemos confirmado que Wyatt no tiene el alta, pero aquellos con quienes hemos hablado afirman que está más cerca y que se han presentado algunas ideas creativas. Una fuente indicó que incluso se mencionaron algunas ideas para septiembre, sin embargo, eso no significará nada si no obtiene ese alta».