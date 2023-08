NJPW: «G1 Climax 33» Día 14

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Osaka Prefectural Gymnasium para la fecha catorce del «G1 Climax 33».

► «G1 Climax 33» Día 14

En esta jornada se dio el cierre del Grupo B; primero lucharon YOSHI-HASHI y KENTA, en un interesante choque, aunque ambos quedaron fuera de la zona de clasificación.

Great-O-Khan cerró su participación con una victoria sobre Taichi; ambos sumaron seis puntos.

Kazuchika Okada fue contundente en su lucha contra Tanga Loa. Si bien Loa tuvo un buen retorno, no fue constante. Okada concluyó con seis victorias, que lo ubicaron en el primer lugar.

En la última lucha del sector se enfrentaron Will Ospreay y El Phantasmo en una emocionante batalla de casi diecinueve minutos. Al final, fue el «Aereal Assassin» quien se llevó el triunfo, obteniendo diez unidades, por lo que avanzó a la siguiente fase como segundo lugar del grupo.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 06.08.2023

Osaka Prefectural Gymnasium

Asistencia: 3,275 Espectadores

1. SANADA y DOUKI vencieron a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa (10:45) con un Skull End de SANADA sobre Oiwa.

2. Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii derrotaron a Mikey Nicholls y Kosei Fujita (10:12) con un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre Fujita.

3. Jeff Cobb y HENARE vencieron a Tama Tonga y Hiroyoshi Tenzan (9:53) con la Tour of the Island de Cobb sobre Tenzan.

4. David Finlay y Chase Owens derrotaron a Eddie Kingston y Togi Makabe (10:18) con la INTO OBLIVION de Finlay sobre Makabe.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (9:35) con la Destino de Naito sobre Togo.

6. G1 Climax – Grupo B: KENTA [6] derrotó a YOSHI-HASHI [4] (12:16) con un Small Package.

7. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan venció a Taichi [6] (17:41) con un Shoulder Hold.

8. G1 Climax – Grupo B: Kazuchika Okada [12] derrotó a Tanga Loa [6] (12:33) con la Rainmaker.

9. G1 Climax – Grupo B: Will Ospreay [10] venció a El Phantasmo [6] (18:52) con un Storm Driver ’93.

Grupo B Clasificación Final:

1. Kazuchika Okada [12]

2. Will Ospreay [10]

3. El Phantasmo [6]

-. Great-O-Khan [6]

-. KENTA [6]

-. Taichi [6]

-. Tanga Loa [6]

8. YOSHI-HASHI [4]