NJPW: «G1 Climax 33» Cierre del Grupo A

El Osaka Prefectural Gymnasium fue la sede a donde New Japan Pro Wrestling se trasladó para la treceava fecha del torneo «G1 Climax 33».

► «G1 Climax 33» – Día 13

En esta jornada se dio el cierre del Grupo A, donde los ocho competidores tuvieron su última lucha.

Muy divertido resultó el inicio de la lucha entre Yota Tsuji y Gabe Kidd, ya que quien primero ingresó al ring no fue Yota, si no su gemelo Shota. Kidd atacó al primero y no se percató de la llegada de Yota, quien lo atacó sin piedad. A pesar de que Kidd mostró su lado rudo, pero Yota Tsuji fue más inteligente, por lo que no tardó en llevarse el duelo.

En su mejor actuación del torneo, Ren Narita se impuso a Kaito Kiyomiya, cortando además, sus posibilidades de clasificación.

Con paso perfecto, SANADA no tuvo problemas en su encuentro contra Chase Owens, conquistando su séptima victoria y siendo el único que avanza como invicto.

La última lucha del Grupo la protagonizaron Hikuleo y Shota Umino. A pesar de que fue un buen choque y muy reñido, fue el gigante Hikuleo quien definió a su favor en los instantes finales. Con ocho puntos se ubicó como segundo lugar del sector, logrando su clasificación a la siguiente etapa.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 05.08.2023

Osaka Prefectural Gymnasium

Asistencia: 3,150 Espectadores

1. Jeff Cobb y Great-O-Khan vencieron a Taichi y DOUKI (6:55) con un Ozora Subaru Sheep Killer de Khan sobre DOUKI.

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH derrotaron a David Finlay, KENTA y Gedo (11:14) con una Thrust Kick de YOH sobre Gedo.

3. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI (8:51) con la EVIL de EVIL sobre BUSHI.

4. Will Ospreay y HENARE derrotaron a El Phantasmo y Togi Makabe (8:05) con un Streets of Rage de HENARE sobre Makabe.

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii vencieron a Tama Tonga, Tanga Loa y Hiroyoshi Tenzan (12:11) con un Sliding Lariat de Ishii sobre Tenzan.

6. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji [7] derrotó a Gabe Kidd [5] (14:47) con un Gene Blaster.

7. G1 Climax – Grupo A: Ren Narita [6] venció a Kaito Kiyomiya [6] (15:17) con Front Suplex Hold.

8. G1 Climax – Grupo A: SANADA [14] derrotó a Chase Owens [4] (9:13) con un Deadfall.

9. G1 Climax – Grupo A: Hikuleo [8] venció a Shota Umino [6] (17:21) con la Godsend.

Grupo A Clasificación Final:

1. SANADA [14]*

2. Hikuleo [8]*

3. Yota Tsuji [7]

4. Ren Narita [6]

5. Shota Umino [6]

-. Kaito Kiyomiya [6]

7. Gabe Kidd [5]

8. Chase Owens [4]

* A cuartos de final