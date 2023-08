Jimmy Korderas critica a WWE por el uso de Ricochet

«[…] No tiene sentido reservar un combate estelar de atracción de celebridades, por el cual Arabia Saudita paga dinero y que genera rating, contra un luchador de nivel medio como Ricochet. Eso le quitaría parte de la exclusividad a Logan Paul. Estoy seguro de que Logan Paul lo solicitó porque ¿por qué elegir a alguien que es una celebridad de fama mundial y ha tenido combates estelares contra Seth Rollins y Roman Reigns? No tiene sentido reservar a alguien de ese calibre, presentado como una gran estrella, contra Ricochet […]». Jim Cornette criticaba recientemente a WWE por el uso de Ricochet.

► El uso de Ricochet

Es curioso que Jimmy Korderas realice el mismo ataque contra la compañía pero desde un enfoque distinto. El que fuera réferi de la misma se expresa, como siempre, en Reffin’ Rant, y señala que el WWE Universe estaba esperando qué seguía a continuación con The One and Only pero en cambio perdió una lucha en Raw para ser retador al Campeonato Intercontinental.

«Hay algunas Superestrellas por ahí que los fanáticos quieren ver llegar al siguiente nivel y sienten que están perdiendo oportunidades. Pero es extraño cuando una parece estar en esa dirección y de repente, la otra no parece estarlo. Sí, sé que no tuvo mucho sentido lo que estaba diciendo. Pudiste ver eso después de SummerSlam este fin de semana pasado, los fanáticos realmente quieren ver a Ricochet sobresalir.

«Sí, se veía genial contra Logan Paul, y Logan Paul también lo hizo muy bien, logró generar interés sin llevarse la victoria. Pero todo se trataba de lo que iba a suceder después con Ricochet, y él fue a las autoridades y se quejó. Y ellos escucharon y lo pusieron en una lucha a cuatro bandas, donde el ganador obtiene una oportunidad por el Campeonato Intercontinental contra Gunther. Pero otra Superestrella que necesita un impulso y que creo que estaba lista para ello, Chad Gable, obtuvo la victoria en esa lucha. No hubo avance para él en absoluto«.