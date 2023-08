La meta de Ricochet: «Un día, ganaré Royal Rumble»

Cuál será el siguiente paso de Ricochet en WWE es una incógnita después de su derrota ante Logan Paul en SummerSlam. Habida cuenta de que fue por un golpe ilegal con un puño metálico podría pensarse que habrá una revancha pero en realidad no parece probable. Mientras, perdió anoche en Raw la posibilidad de ser contendiente al Campeonato Intercontinental. Por lo tanto, en espera de una nueva historia, está en tierra de nadie.

It's back to normal for @SamanthatheBomb and @KingRicochet tonight on #WWERaw … but what a wild several days it has been for the two! 😓 pic.twitter.com/xSaJnwnWtp — WWE (@WWE) August 8, 2023

► La meta de Ricochet

Dicho esto, The One and Only tiene una meta: ganar Royal Rumble. Nunca se le ha visto como un favorito para esta hazaña, tampoco para ser un luchador estelar en la compañía, pero esa es la intención que tiene antes de que todo esté dicho y hecho con su carrera, como le dice a Andreas Hale de Sporting News. Puede que debamos empezar a tenerlo en cuenta para la edición del Premium Live Event de 2024.

«Una cosa que haré es ganar un Royal Rumble. Voy a ganar un Royal Rumble».

«Todo: la oportunidad, el prestigio, lo que te brinda, pero también siento que una de las cosas que el Royal Rumble muestra es la voluntad, la determinación, las agallas, lo que estás dispuesto a pasar para lograr algo. Los Rey Mysterio, Shawn Michaels, lo hicieron todo, no tengo que ser el primero y hacer todo el recorrido, ¿sabes a lo que me refiero? Si salgo primero, aún planeo ganar. Siento que con lo que Ricochet es capaz de hacer, eso no es un problema.

«El Royal Rumble, especialmente si sales temprano, muestra esa tenacidad y simplemente todo lo que se necesita para ganar, y siempre ha sido mi evento favorito. Tener a todos luchando por algo ahí afuera, me encanta. Obviamente, como dijiste, todos quieren ser Campeones del Mundo. Estoy seguro de que todos quieren ganar el Royal Rumble, por supuesto, pero incluso más que eso, quiero ganar el Royal Rumble».