Ric Flair admitió haberse dormido en su lucha de retiro

Aunque Ric Flair luchó por última vez para WWE en WrestleMania 24, finalmente tuvo la oportunidad de retirarse en sus propios términos el año pasado. The Nature Boy se asoció con su yerno Andrade El Idolo y enfrentó a Jay Lethal y Jeff Jarrett el 31 de julio de 2022, logrando la victoria.

► Ric Flair tuvo varias dificultades durante su lucha de retiro

Durante su combate de despedida, Ric Flair recibió algunos golpes fuertes e incluso sangró durante el encuentro, algo que prometió hacer antes del evento. También fingió un ataque al corazón, lo que hizo que muchas personas se preocuparan por una buena razón, e incluso admitió que cometió el error de no haberse hidratado ese día.

Durante una aparición reciente con Theo Von en This Past Weekend, Ric Flair habló sobre su lucha de retiro, y confesó que terminó quedándose dormido durante el combate.

«Salí y me sentí muy bien y todo eso, y luego me di cuenta de la ansiedad y cometí el error de decirle a uno de los muchachos: ‘No me siento bien’. Por supuesto, ahora piensan que estoy teniendo un problema. Un ataque al corazón o… me mareé. De hecho, me quedé dormido en el ring. Estoy de pie. ¿En serio? Oh, sí. Y el tipo tuvo que decir: ‘¡Ric! ¡Ric!’ Y me desperté y volví a entrar y luego hice algo más y estoy acostado allí y al final, Manny, mi yerno, dice: ‘Tiene que despertarse, señor. Tiene que despertarse, señor.

Me estaba dando las nudillos de bronce para golpear a Jarrett, ¿verdad? Entonces, me puso los nudillos de bronce en la mano, ‘tiene que despertarse, señor’. Tiene que despertarse, señor. Boom. Pero me golpeé demasiado pronto. Y luego, como todos estaban entrando en pánico, para terminar bien, fingí que estaba teniendo un ataque al corazón y dije: ‘ughh’. Solo porque quería que todos, ‘reduzcan la velocidad, hijo de p**** , Podemos hacer esto. Quiero decir que puedo hacerlo. Solo escuchame.'»