Ric Flair lamenta gran error en su lucha de retiro

Ric Flair dijo adiós a los encordados definitivamente el 31 de julio de 2022 disputando la última lucha de su carrera; en ella hizo equipo con Andrade para vencer a Jay Lethal y Jeff Jarrett. El “Nature Boy” ha expresado interés en llevar a cabo otra pero con cada día que pasa resulta más improbable. Volviendo a aquella, el dos veces miembro del Salón de la Fama dejó muchos momentos para el recuerdo, empezando por el momento en que fingió un ataque al corazón que hizo preocuparse a los fanáticos.

Ric Flair’s final goodbye and an emotional hug with his trainer for this last match, Jay Lethal #RicFlairLastMatch pic.twitter.com/nLea9bxn9R — Marc Raimondi (@marcraimondi) August 1, 2022

► El error de Ric Flair en su adiós

Todo acabó saliendo bien, pero en realidad la actuación de Ric Flair no estuvo exenta de errores. Ya no los que cualquiera puede tener en una lucha en que tantos elementos entran en juego sino antes de la misma. Mientras hablaba recientemente en To Be The Man recordaba no haber bebido agua antes del combate señalando que no puede creerse que cometiera ese fallo. Ello sin duda marcó el encuentro pero, de nuevo, al final, como él mismo ha dicho anteriormente, está contento con el resultado de su despedida de los rings.

“Estoy rogando porque le he dicho a 100 personas: ‘¿Cómo me olvido de beber agua todo el día?’. Eso es todo lo que me pasó. Me viste. Tomé cinco cervezas justo después.

“Puedo pensar en muchas cosas que he estropeado y combates y, ya sabes, cosas que cambiaría. Solo sé que podría haber sido oro. Sabes, simplemente estaba deshidratado. No sé cómo pude haber cometido ese error porque sabes cuánto trabajo puse con Lethal. Teníamos todo resuelto, quiero decir, y teníamos mucho más que hacer. Dios, hubiera sido genial”.

