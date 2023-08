¿Zack Sabre Jr. rechazó unirse a AEW?

Como ocurrió con Kota Ibushi, Zack Sabre Jr. tomó una decisión clave en su carrera hace ahora siete veranos, cuando participó en el Cruiserweight Classic de WWE y rechazó firmar con McMahonlandia.

ZSJ era uno de los favoritos para hacerse con la victoria en el torneo, y su negativa provocó que cayera en semifinales ante Gran Metalik y a posteriori no formara parte de 205 Live ni de NXT UK. Lógicamente, WWE apostó por los talentos que sí aceptaron la oferta, como Gran Metalik o TJP, ganador del Cruiserweight Classic.

Medio año después, ZSJ comenzó su andadura bajo los focos de NJPW, y en 2018 se unió a la casa nipona a tiempo completo. Analizando la trayectoria de «The Submission Master» desde entonces, con la libertad además de poder luchar en promotoras independientes, se diría que el inglés hizo lo correcto.

Con el G1 Climax como principal preocupación durante estos días, ZSJ ha pasado por primera de la fase inicial de bloques del célebre torneo anual, al derrotar hoy a Hirooki Goto. Y tras el combate, el Campeón Mundial Televisivo NJPW quiso reivindicarse y lanzar cierto dardo hacia el «King Sports», haciendo una curiosa revelación.

«Siete años. Siete años para salir de la fase de bloques. He ganado torneos por todo el mundo. Y por alguna razón, no había podido salir de la maldita fase de bloques hasta ahora. Hasta ahora. Escucha, esta compañía está desesperada. Desesperada por que los ‘Three Musketeers’ de la era actual sean la nueva cara de esta compañía. Bueno, ¿sabes qué? No pueden. ¿Quién más hay? ¿’The Assassin’? ¿Willy Sin Cerebro? Te lo digo, colega, no vas a ser el primer británico ganador del G1. Será Zack Sabre Jr. ¿Quién más hay? […]

«Lo que New Japan necesita lleva mirándola a la cara durante siete años. Rechacé contratos con todas las grandes compañías americanas. He dedicado toda mi vida adulta a la lucha libre japonesa. Quieres hablar de dedicación, ¿detrás de quién debería ponerse esta compañía? Ni siquiera estoy en el maldito afiche de esta gira. Eso cambiará cuando gane. Ahora mismo, estoy recordando a cada uno de ustedes por qué soy uno de los mejores luchadores del mundo. Cuando gane el G1 Climax, demostraré por qué soy el mejor luchador del mundo».