El debut de Action Andretti en AEW fue espectacular ya que lo hizo venciendo a Chris Jericho. Desde entonces, ¿cómo le ha ido? Sería justo decir para responder a esta pregunta que el momentum se ha desinflado totalmente. Pero es lógico, no podía mantenerse en el tiempo, esa victoria fue más bien una fantástica manera de presentar a una gran promesa que el empuje de un luchador recién llegado a lo más alto de la compañía. En la actualidad, se mueve entre la misma, ROH y la escena independiente, habitualmente trabajando codo con codo con Darius Martin. De él estuvo hablando The Ocho en un nuevo episodio de Talk Is Jericho.

► La evolución de Action Andretti

«Preparé todo de manera que luciera realmente impresionante, y luego, por supuesto, le impacté con el Codebreaker. Todos saben que eso es el final… excepto que no lo fue, y logra recuperarse. Mi idea era hacer algo en la misma línea que Ishii [Tomohiro Ishii] y los golpes, y Mox [Jon Moxley] en el Walls of Jericho, quería que él vendiera el movimiento durante todo el corte comercial, mientras yo me quedaba ahí con una expresión de sorpresa en el rostro. Pero él no entendió del todo el plan, comenzó a moverse, yo intentaba desesperadamente decirle que dejara de moverse, y perdimos el momento.

«Aún sostengo hasta el día de hoy que la gente quedó sorprendida cuando él se recuperó del Codebreaker, si yo hubiera mantenido esa expresión de sorpresa de rodillas, podría haber estado así durante tres minutos y la gente se habría vuelto loca. Les aseguro que habría funcionado. Probablemente nunca podría repetirlo, pero en ese momento, simplemente supe: ‘No te muevas, no te muevas’, y él se movió. ‘Argh’, pero está bien.

«Todo depende de cómo lo manejes. Después de eso, le lancé una bola de fuego en la cara, tuvimos algunas situaciones con él y Ricky Starks, lo incorporamos a la Jericho Appreciation Society, logramos algunas victorias. Luego, el polvo se asentó y ahora lo tiene enfrascado con Darius y Dante Martin, lo cual es genial; tienes que volver a construir tu posición. Él tomó la oportunidad y la aprovechó al máximo, y luego vuelves a la realidad, así es como funciona el mundo de la lucha libre«.