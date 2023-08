Actualmente inmerso en el G1 Climax, Zack Sabre Jr. afronta el verano de AEW All In con la incógnita de si finalmente participará en la gran cita de la casa Élite, cuando todavía no se ha oficializado la prevista implicación allí de talentos de NJPW.

Sabemos, sin embargo, que ZSJ luchará 24 horas antes de All In, dentro del cartel del show por el decimoprimer aniversario de RevPro. Y ahora, que también lo hará en Multiverse United 2 – For Whom The Bell Tolls, la nueva producción conjunta del «King of Sports» e IMPACT! Wrestling, haciendo dupla con Shane Haste para ir contra Moose y Eddie Edwards.

Combate de duplas sin un bagaje narrativo como tal, este TMDK vs. Moose y Eddie Edwards supondrá el estreno del Campeón Mundial Televisivo NJPW bajo los focos de la otrora TNA. Recordemos que ZSJ también luchó en Forbidden Door II el pasado junio, por lo que puede presumir de ser uno de los pocos talentos que han participado en ambas citas conjuntas.

► A dos semanas de Multiverse United 2

Impact WrestlingxNJPW: Multiverse United 2 – For Whom The Bell Tolls se celebrará el domingo 20 de agosto desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). He aquí su cartel al día.

8/20: #NJPWxIMPACT MULTIVERSE UNITED



ZSJ & Shane Haste vs Moose & Eddie Edwards!



Hiromu Takahashi & Mike Bailey vs Lio Rush & Trey Miguel!



IMPACT World Championship

Alex Shelley vs Hiroshi Tanahashi!



TIX: https://t.co/q4wkdonRbo



— NJPW Global (@njpwglobal) August 5, 2023