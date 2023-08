«Mientras me sigan entrando esos billetes de dólar, no me retiraré… No, pero, hablando en serio, no tengo necesidad de estar haciendo esto porque he sido un hombre muy sabio. La única razón por la que continúo luchando es simplemente porque quiero hacerlo. No me estoy jactando de esto, pero sí, he sido muy bueno en cuanto a administrar mi dinero se trata. Siempre he sido así». Con estas palabras, pronunciadas a comienzos de 2022, Brock Lesnar explicaba cuando se retirará de WWE.

► Brock Lesnar: retiro o babyface

Mediado 2023, ¿ha insinuado que va a retirarse? Eso cree Jim Cornette, según expresa en The Jim Cornette Experience, después de verlo en SummerSlam, donde perdió en una lucha mano a mano con Cody Rhodes, a quien le estrechó la mano en señal de respeto posteriormente, antes de levantársela como ganador. El promotor también considera otra opción, que The Beast Incarnate vaya a tomar el camino de los babyfaces una vez más.

«Creo que esto me dice un par de cosas. Tiene que respetar a Cody por lo que han logrado, y por lo que Cody ha logrado en estas tres luchas. Cody ha generado más interés y atención hacia Brock de lo que ha tenido en un tiempo con este ángulo, porque la gente estaba interesada en ello. Así que creo que valora el trabajo de Cody en esto. Además, esto prácticamente indica que no vamos a tener otra lucha, o al menos no en un futuro cercano.

«El hecho de que Brock haya aprovechado la oportunidad de hacer algo así aquí significa que probablemente no se enfrentarán nuevamente en el corto plazo. Y esto puede indicar que Brock simplemente decidió – no sé en qué punto está en su contrato actual o si será renovado, o si está cerca de finalizar o qué planea hacer en el futuro, pero podría decidir que ya no quiere hacer esto en absoluto, o tal vez quiera volver a ser un luchador técnico (babyface)«.