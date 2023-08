NJPW: «G1 Climax 33» Día 12

New Japan Pro Wrestling se trasladó al Hiroshima Sun Plaza Hall para la duodécima jornada de actividades del torneo «G1 Climax 33».

► «G1 Climax 33» Día 12

Alex Coughlin volvió a tener un gran momento en su grupo, si bien no avanzará, si puede ocasionar que varios queden fuera, en esta ocasión, Hiroshi Tanahashi fue quien cayó ante él.

EVIL y Mikey Nicholls tuvieron una recia batalla a pesar de las intervenciones de Dick Togo. Kosei Fujita intervino para apoyar a Nicholls y neutralizar a Togo, para que el australiano se llevara su segundo triunfo.

Toru Yano volvió a hacer de las suyas, al conseguir su segundo triunfo, esta vez ante Shane Haste, quien logró conjugarse bien al estilo divertido del japonés.

Siguió un reñido duelo entre HENARE y Tomohiro Ishii, a pesar de que prácticamente están eliminados. HENARE consiguió sumar cuatro puntos, mientras Ishii se quedó con dos.

A pesar de sus lesiones, Hirooki Goto hizo un esfuerzo sobrehumano para combatir contre Jeff Kobb. Su mayor experiencia le valió asegurar la victoria, ligando su tercer resultado positivo, frenando el buen paso de Cobb.

Otro que sigue en pie de guerra es Eddie Kingston quien a base de castigos de poder doblegó a Tama Tonga. Con este resultado empató en la cima a EVIL y Finlay con ocho unidades.

Tetsuya Naito mantiene su supremacía en luchas individuales sobre Zack Sabre Jr. y lo somete en un momento importante, consiguiendo su cuarto triunfo. Con ello, empata a Sabre y Cobb con ocho puntos, dejando todo para el cierre del sector.

Shingo Takagi evitó que David Finlay se despegara luego de superarlo en la lucha estelar de la jornada. Takagi, con siete puntos, aún tiene posibilidades de clasificar.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33, 02.08.202

Hiroshima Sun Plaza Hall

Asistencia: 2,006 Espectadores

1. G1 Climax – Grupo D: Alex Coughlin [4] venció a Hiroshi Tanahashi [6] (8:50) con un Jackhammer.

2. G1 Climax – Grupo C: Mikey Nicholls [4] derrotó a «King of Darkness» EVIL [8] (9:40) con un Japanese Leg-Roll Clutch Hold.

3. G1 Climax – Grupo D: Toru Yano [4] venció a Shane Haste [4] (6:09) por Pinfall.

4. G1 Climax – Grupo C: HENARE [4] derrotó a Tomohiro Ishii [2] (14:21) con un Streets of Rage.

5. G1 Climax – Grupo D: Hirooki Goto [6] venció a Jeff Cobb [8] (11:33) con un GTR.

6. G1 Climax – Grupo C: Eddie Kingston [8] derrotó a Tama Tonga [7] (11:39) con un Northern Lights Bomb.

7. G1 Climax – Grupo D: Tetsuya Naito [8] venció a Zack Sabre Jr. [8] (18:30) con un Modified Small Package.

8. G1 Climax – Grupo C: Shingo Takagi [7] derrotó a David Finlay [8] (18:45) con un Last of the Dragon.

– G1 Climax 33 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. SANADA [12]

2. Hikuleo [6]

-. Shota Umino [6]

-. Kaito Kiyomiya [6]

5. Gabe Kidd [5]

-. Yota Tsuji [5]

7. Chase Owens [4]

8. Ren Narita [4]

Grupo B:

1. Kazuchika Okada [10]

2. Will Ospreay [8]

3. Taichi [6]

-. Tanga Loa [6]

-. El Phantasmo [6]

6. YOSHI-HASHI [4]

-. KENTA [4]

-. Great-O-Khan [4]

Grupo C:

1. David Finlay [8]

-. «King of Darkness» EVIL [8]

-. Eddie Kingston [8]

4. Tama Tonga [7]

-. Shingo Takagi [7]

6. Mikey Nicholls [4]

-. HENARE [4]

8. Tomohiro Ishii [2]

Grupo D:

1. Jeff Cobb [8]

2. Tetsuya Naito [8]

3. Zack Sabre Jr. [8]

4. Hiroshi Tanahashi [6]

-. Hirooki Goto [6]

6. Shane Haste [4]

-. Alex Coughlin [4]

-. Toru Yano [4]