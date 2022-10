Toni Storm es la máxima representante de las gladiadoras de AEW, aunque de manera interina. Porque el título mundial femenil legítimo está en barbecho, desde que el pasado 24 de agosto Thunder Rosa anunciara que no podría volver a competir durante un tiempo indefinido a causa de una lesión, que a posteriori supimos afecta a su espalda, y que llevaba algún tiempo arrastrando.

Dos meses transcurridos, y sin un plazo estimado para su vuelta a los rings, nos llama la atención que en reciente imagen promocional del regreso de AEW a San Antonio (Texas), hogar de Thunder Rosa, previsto para el 21 de diciembre, esta no aparezca. Indicio, diríamos de que la «Mera Mera» estará inactiva de aquí a lo que resta de 2022.

Y también hoy, Rosa ha confirmado que no la veremos luchar antes de 2023. Información compartida vía Busted Open Radio, al dar cuenta de unas declaraciones de Toni Storm esta semana en las que la neozelandesa se quejaba de que la mexicana conserve su estatus de campeona oficial pese a no competir.

«Sigo lesionada, no me han dado una fecha de regreso. Yo digo que enero y espero que sea enero. Si Toni Storm no está de acuerdo con lo que se decidió tras bambalinas, no es mi problema. Cuando me recupere, seguiré siendo campeona si mi jefe me deja ser la campeona, y si no, pues también me parecerá bien. Yo no hago las reglas. Tenía que decirlo.

«Entiendo tu malestar, Toni. Sé que cada semana eres la que hace el trabajo, pero yo estoy haciendo el mismo trabajo. Intento recuperarme y volver al ring para defender este campeonato. Mientras tanto, suma algunas victorias y habla mal de Thunder Rosa. Esto va por cualquiera en el vestidor, porque sigo siendo la campeona. Respeten un poco. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie de la compañía. He tenido muchas oportunidades porque trabajo para Busted Open Radio y si quisiera podría criticar a cualquiera. Pero, ¿qué sentido tiene?»