Toni Storm sigue comandando la división de mujeres de AEW como Campeona Interina desde que se hiciera con el título en All Out 2022 mientras la Campeona Mundial, Thunder Rosa, continúa fuera de acción recuperándose de una lesión. Reinar siempre es una posición magnífica -a no ser que esté uno en ‘Juego de Tronos’- pero la luchadora no está del todo contenta porque su título no es el verdadero. Por eso está deseando que su compañera/oponente vuelva a los encordados, como explicaba recientemente en Bleacher Report.

► Toni Storm desea que Thunder Rosa vuelva

«Creo que lo primero sería vencer a Thunder Rosa y detener esta tontería interina. Eso es lo que me ha estado molestando. Creo que eso ha estado molestando a mucha gente porque todavía se llama a sí misma campeona mundial femenina de AEW y yo soy la uno aquí cada semana haciendo el trabajo.

«En este momento, supongo que se trata de ser una buena campeona, ser una campeona fuerte. Eso es a lo que me enfrento todos los días. Estoy trabajando más duro que nunca en toda mi carrera. El momento es ahora. Miro cada semana como una oportunidad para probarme a mí misma. Me encanta darlo todo y quién sabe a dónde iremos desde aquí. Pero todo lo que sé es que voy a seguir trabajando duro».

Podrían darse situaciones que impidieran que ambas se vieran las caras -que Rosa necesite estar más tiempo alejada de la programación y tengan que quitarle el campeonato, que Storm se lesione…- pero entendemos que cuando la mexicana vuelva las dos lucharán por el título mundial para que solo exista una campeona. De momento, no se sabe cuando podría ser.

