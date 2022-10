FTR vs. Aussie Open y El Hijo del Vikingo vs. Fénix, nuevos «5 Star» de Dave Meltzer

Un combate que se da por primera vez es arma de doble filo. Puede resultar un fracaso porque los implicados no conjuguen bien, o a cambio puede descubrirnos una nueva química entre competidores que inicie una saga memorable. Pero sólo podía salir cara al arrojar la moneda al aire con dos emparejamientos: El Hijo del Vikingo–Rey Fénix y FTR–Aussie Open.

Como estelar de la primera jornada de NJPW Royal Quest II, el pasado 1 de octubre desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), FTR defendieron exitosamente el Campeonato de Parejas IWGP ante Aussie Open. No sin, parafraseando a Winston Churchill, derramar sangre, sudor y lágrimas para conservar su estatus tras más de media hora de contienda.

Y como combate previo al estelar de Triplemanía XXX: CDMX, este pasado sábado, al amparo de la Arena Ciudad de México, El Hijo del Vikingo también salió victorioso de su trance titular contra Fénix, reteniendo el Megacampeonato AAA de la mejor forma posible. Véase, de esa manera en la que realmente ni siquiera importa haber conocido de antemano el resultado. Donde lo que importa no es el destino, sino el trayecto; síntesis, en definitiva, de la buena lucha libre.

Varios talentos partícipes en las dos noches de NJPW Royal Quest consideraron dicho FTR vs. Aussie Open el mejor encuentro de duplas que habían presenciado, caso de Will Ospreay. Mientras, comentaristas de Triplemanía XXX CDMX y numerosos seguidores tildaron de clásico instantáneo el mano a mano entre El Hijo del Vikingo y Rey Fénix.

Y parece que estas luchas también encandilaron a Dave Meltzer, pues dentro del Wrestling Observer Newsletter de hoy les otorga la célebre puntuación de *****.

Apuntar que Aussie Open protagonizaron su primer «5 Star» hace relativamente poco tiempo, cuando uniendo fuerzas con Will Ospreay, chocaron contra Death Triangle durante el episodio de AEW Dynamite del 24 de agosto. Por su parte, El Hijo del Vikingo sabe ya igualmente lo que es figurar en el particular libro de oro de Meltzer, ya que su combate en Héroes Inmortales XIV, donde él y Laredo Kid hicieron frente a los Lucha Brothers, recibió 5 estrellas.

Aunque las disputas que nos ocupan se dieron bajo el paraguas de NJPW y AAA, debe mencionarse aquí el factor «All Elite», al recordar que FTR y Fénix tienen contrato con la casa de Tony Khan.

Vikingo leaps off the RING POST and springboards off the MIDDLE ROPE to hit an INVERTED senton on Fenix#TripleManiaXXX pic.twitter.com/mSKfsStY4q