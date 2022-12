Como si de una profecía se tratara sobre la estampa de su mes de enero de 2023, hace casi un año, durante el Royal Rumble femenil, Sasha Banks luchó disfrazada de Serena Tsukino, personaje de Sailor Moon. Y es que Japón supone el siguiente paso en la carrera de Banks.

Según las informaciones que hemos recogido, «The Boss» ya no estaría ligada a WWE, luego de su salida de la programación como consecuencia de su plantón a la empresa poco antes del inicio del episodio de Raw del 16 de mayo, donde estaba previsto que hiciera dupla con Naomi en la lucha estelar.

Ni la marcha de Vince McMahon ni la toma de control creativo de Triple H parece fueron suficientes para reconducir la situación. Y como desveló el periodista Hiroaki Sawa, Banks iba a dirigirse al al país del sol naciente de cara a negociar su implicación en Wrestle Kingdom 17 y quizás en algún evento de Stardom.

Ahora le toca el turno a nuestro colega Mike Johnson de PWInsider, con ultimísima actualización sobre Banks y su aventura nipona, informando que la cinco veces Campeona Raw se encontraría ya en la tierra de Antonio Inoki.

I am not for the faint of heart pic.twitter.com/YpEtvTGNIX