En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, Zoey Stark y Nikkita Lyons combatieron en el ring, zon la primera intentando atacar a traición a su rival, quien anticipó el movimiento y empezó tomando la iniciativa. Después de tener la ventaja durante todo el encuentro, Stark finalmente le aplicó una enredadera a Lyons para obtener la victoria mientras tenía los pies sobre las cuerdas.

La superestrella de NXT Nikkita Lyons rompió su silencio luego de caer derrotada ante Zoey Stark en el episodio de NXT de esta semana, recurriendo a su cuenta de Twitter para criticar a su rival por aparentemente hacer trampa para ganar el combate.

That was some bull 💩

En el episodio del 8 de noviembre de NXT, Zoey Stark traicionó a Nikkita Lyons después de que el dúo no pudo ganar el Campeonato de Parejas Femenil NXT de manos de Katana Chance y Kayden Carter. Stark estaba muy frustrada durante las semanas previas y esta nueva derrota fue el detonante para dar nacimiento a una rivalidad que parece que continuará, dada la forma en cómo concluyó el combate de anoche.

Stark, ganadora del combate también reaccionó en sus redes sociales luego de derrotar a Nikkita Lyons, respondiéndole a un fanático quien la elogió por su talento en el ring.

I'm not just solid… I'm UNDENIABLY GREAT in the ring https://t.co/10qRsv9v44

— Zoey Stark (@ZoeyStarkWWE) December 21, 2022