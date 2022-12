Las Navidades 2022-2023 de Sasha Banks comienzan a vislumbrarse más claramente. Si días atrás se habló de que formaría parte de algún modo de Wrestle Kingdom 17, hoy, unas informaciones confirmarían que «The Boss» estará en la gran cita anual de New Japan Pro-Wrestling.

Según el periodista Hiroaki Sawa, Banks visitará muy pronto el país del sol naciente.

«Sasha Banks, una importante luchadora con más de 5.6 millones de seguidores en Instagram y está activa en la compañía americana de lucha libre profesional WWE, estará en Japón desde mediados de esta semana. Se espera que colabore con marcas japonesas […]»

Y aunque quizás Banks haga negocios extraluchísticos en el país asiático, el objetivo principal de su viaje parece ser la ultimación de su acuerdo con Bushiroad.

► La ¿randomista? Sasha Banks

Y cualquiera diría que como respuesta a tales informaciones, Banks ha querido jugar con sus seguidores vía Twitter, publicando el siguiente GIF, donde Ric Flair y su célebre «Woooo» son protagonistas.

Lógicamente, los fans se preguntan por el porqué de esta referencia a Flair. Algunos creen que retomará su rivalidad con Charlotte Flair o incluso que formarán dupla.

woo????? ARE YOU RETURNING WITH CHARLOTTE???????? — lexi| fan account (@rseskota) December 19, 2022

«¿¿¿¿¿woo????? ¿¿¿¿¿¿¿¿VAS A VOLVER CON CHARLOTTE????????»

YOU AND CHARLOTTE TAG TEAM?? pic.twitter.com/vRRPTdFpUw — syd•ITS ZENDAYAS BIRTHDAY (@ruesdrugs_) December 19, 2022

«¿TÚ Y CHARLOTTE COMO EQUIPO?»

Otros, que Banks confirma su marcha a AEW.

Are we getting this Jan 11 pic.twitter.com/jRIQMAKp1c — 🤘RoCktHiS_mIkE🤘 (@RockthisM) December 19, 2022

«¿Vamos a tener esto el 11 de enero?»

Y otros directamente no tienen idea.

what are you trying to say ma’am pic.twitter.com/RojQSCL1mv — JC (@ohmygoshronniee) December 19, 2022

«¿Qué intenta decir, señora?»

You need to stop playing with us Mercedes pic.twitter.com/RfRsQHXO4P — Alex (@Alex68246882) December 19, 2022

«Tienes que dejar de jugar con nosotros, Mercedes»

La especulación está servida, y Sasha Banks seguro se lo estará pasando en grande.