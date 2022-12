Sasha Banks está fuera de WWE y firmará con NJPW

Sasha Banks y Naomi salieron durante un episodio de Monday Night Raw en el mes de mayo, y desde entonces no se ha conocido nada en torno al futuro de las ex Campeonas de Parejas WWE, aunque sí han tenido apariciones públicas fuera de la WWE. De hecho, lo último que se conoció en torno a The Boss, es que sí se estaría presentando en Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome, así lo confirmó Dave Meltzer, después de que Pro Wrestling Insider hiciera los primeros reportes sobre esta aparición. De hecho, el propio Meltzer anticipó de que la ex Campeona no regresaría a WWE, independiente de que su relación con Triple H sea buena.

Fightful Select hace pocas horas informó que la salida de la WWE de Sasha Banks se negoció «hace meses» a pesar de que todavía figura en el sitio web de la compañía. La misma fuente reveló que The Boss era libre de aceptar reservas a partir del 1 de enero.

“Se confirmó a Fightful que la salida de WWE de Mercedes Varnado se negoció “hace meses”, probablemente cuando Raj Giri de Wrestling Inc. lo informó. Sin embargo, WWE aún tiene que confirmar esto oficialmente y ella permanece en el sitio web oficial de la compañía.

También se nos reiteró que Sasha Banks pudo tomar reservas relacionadas con la lucha libre el 1 de enero, algo que Fightful Select informó el otoño pasado. Cuando preguntamos si eso era «contractual», nos dijeron que lo era, y nos informaron que WrestleCade estaba lejos de ser la única operación relacionada con la lucha libre que intentó programarla, siendo The Big Event otra convención que aquellos cercanos a ella afirmó estar interesado.

También escuchamos que algunas convenciones incluso consideraron la idea de renombrarse como convenciones de ‘entretenimiento’ para evitar el tecnicismo de ser una convención de lucha libre profesional, con la esperanza de reservarla antes del 1 de enero. Al final, eso no sucedió.»

Esto casi seguramente confirma que Sasha Banks se ha ido de la WWE y podrá debutar en NJPW en Wrestle Kingdom 17, como se estaba rumorando. Esto confirma la versión inicial de Raj Giri, de Wrestling Inc, hace varios meses.

I had reported back in June that Sasha Banks received her WWE release. Clearly there was a provision that she couldn't do anything wrestling related until the new year. If she were still under WWE contract, WWE would have frozen it and she wouldn't be able to appear for NJPW

— Raj Giri (@TheRajGiri) December 11, 2022