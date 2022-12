Dave Meltzer confirma a Sasha Banks en Wrestle Kingdom 17

Sasha Banks sí se estaría presentando en Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome, así lo confirmó Dave Meltzer, después de que Pro Wrestling Indider hiciera los primeros reportes sobre esta aparición.

Por medio de un Twitt, el periodista del Wrestling Obersver confirmó lo dicho por su colega este pasado 9 de diciembre, aunque no se específico si será haciendo alguna función con NJPW, o solo será una invitada al evento.

Sasha Banks at Tokyo Dome news Mike Johnson first reported is confirmed.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) December 10, 2022