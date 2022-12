Dave Meltzer: «Sasha Banks no volverá a WWE»

Sasha Banks y Naomi salieron durante un episodio de Monday Night Raw en el mes de mayo, y desde entonces no se ha conocido nada en torno al futuro de las ex Campeonas de Parejas WWE, aunque sí han tenido apariciones públicas fuera de la WWE. De hecho, lo último que se conoció en torno a The Boss, es que sí se estaría presentando en Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome, así lo confirmó Dave Meltzer, después de que Pro Wrestling Insider hiciera los primeros reportes sobre esta aparición.

► No hay señales de un posible regreso de Sasha Banks a WWE

De concretarse su aparición en el evento Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome el 4 de enero de 2023, esta sería la primera aparición de Sasha Banks en una promoción de lucha libre en meses. Debido a esto, muchos creyeron que Sasha Banks podría dejar WWE para siempre.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que después de analizar la situación actual, Sasha Banks habría ya terminado con WWE. El reconocido periodista luego añadió que las cosas podrían cambiar, pero por el momento ella terminó con la compañía.

«Ella no va a volver a la WWE, pero no siempre se puede descartar eso. Tal vez solo digan ‘Ella es más problemática de lo que vale, o ella está pidiendo tanto dinero’. Que es, por supuesto, la actitud de hace un mes de ‘Oh, Dios mío, ¿cómo puede pedir tanto dinero?’ 4 de enero Tokyo Dome y otras fechas, y Mercedes Varnado o como se llame ir con, pero a partir de ahora, ella ha terminado con la WWE. Puede cambiar en cualquier momento, pero esa es la situación en este momento.»

Hay que tener en cuenta de que se desconoce qué tipo de acuerdo haya entre NJPW y Sasha Banks, si es que lo hay, o tendrá algún papel en el evento. En todo caso, las posibilidades de un regreso a la WWE, aún con Triple H al mando, lucen muy poco probables en este punto.