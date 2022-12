WWE no ve a Sasha Banks como una estrella de futuro

La estancia de Sasha Banks en WWE habría llegado a su fin. De hecho, según los últimos reportes que recogimos, su salida de la empresa pudo haberse dado hace meses, por lo que en teoría, lo dicho por Dave Meltzer acerca de que NJPW esperará hasta enero para confirmar la presencia de «The Boss» en Wrestle Kingdom 17 sería erróneo.

El pasado verano, Triple H, sin querer confirmar el estatus de Banks, expuso que la cinco veces Campeona Raw se encontraba explorando otras vías, a tenor de sus primeros pinitos en el mundo de la moda y varias campañas de publicidad. Vías que la condujeron recientemente a filmar su primer largometraje.

Pero Banks no dejará, al menos tan pronto, la lucha libre. Eso sí, parece que una vez vuelva a calzarse las botas, no lo hará ya sobre los rings de WWE. Ni el cambio de «régimen» dentro de la compañía se diría la ha convencido, luego de esa «falta de comunicación» comentada por HHH que le costó ser suspendida y privada del Campeonato Femenil de Parejas junto a Naomi.

Y las informaciones acerca de Sasha Banks se suceden casi diariamente. Así, Dave Meltzer no obvió el tema dentro del Wrestling Observer Newsletter de esta semana, ofreciendo un apunte cuanto que quizás revele parte del motivo de la aparente desvinculación de Banks de WWE.

«Ella y WWE no llegaron a un acuerdo para un nuevo contrato. WWE no dirá nada directamente sobre ella, pero gente en la compañía en los últimos meses dijeron que las partes no estuvieron de acuerdo en el dinero. Ella y WWE llegaron a un acuerdo en verano al respecto de su marcha y el acuerdo fue que le darían la rescisión y sería agente libre, en vez de congelarle el contrato, pero sin que pueda hacer nada relacionado con la lucha libre hasta 2023. En otoño, cuando cambió el régimen, volvió a negociar un regreso y se consideró que un acuerdo estaba cercano, aparte del dinero, y las dos partes estuvieron muy lejos de estar de acuerdo.

«Obviamente, New Japan no podría pagarle ni de cerca lo mismo que en un acuerdo con WWE, pues muchas mujeres de la compañía ganan un millón por año, y las estrellas más grandes están por encima de esa cantidad. Se dijo que buscaba una cifra al nivel de Becky Lynch y Charlotte Flair y gente de dentro de la empresa han dicho que no le ofrecieron cifras cercanas. Dijeron que no es vista internamente como alguien importante en los próximos años, sino como alguien que podría tener un recorrido titular individual o en parejas, pero que ya ha llegado su apogeo como estrella, obviando la realidad de reconocer que si regresara, habría un periodo de »luna de miel’ en el que la gente se volvería loca con ella».