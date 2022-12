NJPW: Cartel completo «Wrestle Kingdom 17»

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Wrestle Kingdom 17» su magna función del 4 de enero en el Tokyo Dome.

► «Wrestle Kingdom 17»

Serán doce luchas, tres dark matchs y nueve duelos oficiales, incluidas ocho duelos de campeonato

Los últimos encuentros de campeonato que se añadieron, fueron los derivados de las finales de los torneos de parejas «World Tag League y Super Jr. Tag League 2022», que recién concluyeron.

SHO y Lio Rush, ganadores del torneo junior, serán los retadores de Catch 22 (TJP y Francesco Akira) por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP.

Mientras que Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) desafiarán a FTR por el Campeonato de Parejas IWGP.

Además, Karl Anderson expondrá por tercera ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante Tama Tonga.

La última lucha de Keiji Mutoh en NJPW se llevará a cabo en Wrestle Kingdom 17, donde hará equipo con Hiroshi Tanahashi y Shota Umino sus rivales en turno serán Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI).

En el cartel se añadió además, un combate conmemorativo a Antonio Inoki con los veteranos Togi Makabe, Satoshi Kojima y Yuji Nagata enfrentando a Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask.



Los partidos de apertura incluyen una lucha de exhibición entre los jóvenes leones Ryohei Oiwa y Oleg Boltin; así como la tradicional batalla real anual New Japan Ranbo. Los cuatro finalistas de esta contienda se enfrentarán en un combate para determinar al primer campeón de KOPW de 2023 en New Year’s Dash el 5 de enero.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 17 IN TOKYO DOME», 04.01.2023

Tokyo Dome

0. Exhibition Match: Ryohei Oiwa vs. Oleg Boltin

0. KOPW 2023, New Japan Rambo:

0. Antonio Inoki Memorial Match: Yuji Nagata, Satoshi Kojima & Togi Makabe vs. Tatsuji Fujinami , Minoru Suzuki & Tiger Mask

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: TJP & Francesco Akira (c) vs. YOH & Lio Rush

2. IWGP Women’s Title: KAIRI (c) vs. Tam Nakano

3. IWGP Tag Team Title: Cash Wheeler & Dax Harwood (c) vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI

4. NJPW WORLD TV Title Tournament – Final: Ren Narita vs. Zack Sabre Jr.

5. NEVER Openweight Title: Karl Anderson (c) vs. Tama Tonga

6. Keiji Muto New Japan Pro Wrestling Last Match: Keiji Muto , Hiroshi Tanahashi & Shota Umino vs. Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI

7. IWGP Jr. Heavyweight Title, 4 Way Match: Taiji Ishimori (c) vs. Hiromu Takahashi vs. El Desperado vs. Master Wato

8. IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Kenny Omega

9. IWGP World Heavyweight Title: Jay White (c) vs. Kazuchika Okada