Resultados AEW Dark (20 de diciembre 2022) | Ricky Starks vs. Cezar Bononi

Echando un vistazo a la imagen promocional expuesta más abajo, cualquiera diría que el episodio de AEW Dark de ayer lució de categoría PPV por los nombres incluidos. Y es que incluso Jeff Jarrett se calzó las botas para la cita. Aunque si seguidamente comprobamos la duración del show, menos de 66 minutos, concluimos que de nuevo, AEW vuelve a convertir en irrelevante un programa que cuanto menos, podría resultar interesante.

Eso sí, recomiendo el primer combate del capítulo, con Kenny Omega y Haganne Shinnou (aquí Haganne Shinno) sintetizando la dinámica de lo que debería ser Dark: combates secundarios pero atractivos por su calidad. Desgraciadamente, el resto de encuentros se acogieron al formato habitual, con nada sustancioso que llevarse a la boca.

Señalar, no obstante, la implicación de Action Andretti, el talento de realce de AEW más famoso de la historia tras batir a Chris Jericho el pasado miércoles. La casa Élite parece ver en Andretti algo que un servidor no logra encontrar, pero bien por él. Asimismo, la formación de un nuevo equipo, con Angelico, Luther y Serpentico de integrantes.

► Resultados AEW Dark – El nacimiento de Spanish Announce Project

1 – Kenny Omega derrotó a Haganne Shinno

2 – Action Andretti derrotó a Invictus Khash

3 – Marina Shafir derrotó a Angelica Risk

4 – Parker Boudreaux derrotó a Gus De La Vega

5 – Angelico y Chaos Project derrotaron a Jay Marte, Jarett Diaz y Richard Adonis

Tras el combate, Angelo y Chaos Project revelaron vía Tony Schiavone que su alianza se llamará de aquí en adelante Spanish Announce Project. Vaya.

6 – Julia Hart derrotó a Sahara Seven

7 – Jeff Jarrett y Satnam Singh derrotaron a Dean Alexander y Rosario Grillo

Jarrett avisó de que The Acclaimed están en su mira, como si no nos hubiéramos dado cuenta ya después de endosarle a Max Caster un guitarrazo.

8 – The Wingmen (Peter Avalon y Ryan Nemeth) (con Cezar Bononi) derrotaron a Sage Scott y Jake St. Patrick

9 – Kip Sabian derrotó a Caleb Konley

10 – Jade Cargill derrotó a Dream Girl Ellie en un «eliminator match»

11 – Ricky Starks derrotó a Cezar Bononi (con Peter Avalon y Ryan Nemeth)