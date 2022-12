Stardom rechazó en un primer momento a Sasha Banks

Sasha Banks está emprendiendo una aventura en la lucha libre japonesa. Aunque Stardom la rechazó en un primer momento. No a ella, realmente, estamos hablando de una de las mejores luchadoras del mundo durante los últimos cinco años, sino al acuerdo económico que estaba proponiendo. Si hubo una época en que «The Boss» no se valoraba lo suficientemente bien en ese sentido, eso se terminó hace mucho. Sabe lo que vale y no aceptará menos. ¿Por qué iba a hacerlo? Menos aún cuando no solo triunfa en los encordados sino también como actriz o modelo.

► Stardom rechazó a Sasha Banks

Continuando con el rechazo de la compañía japonesa, Dave Meltzer da los detalles en el boletín de esta semana del Wrestling Observer.

«El trato más grande que conocemos fue New Japan a principios de los 90, hizo un trato de $150,000 por combate con Hulk Hogan. No hemos podido confirmar lo que ganará o si es más que Jericho, pero las personas cercanas a la situación confirmaron que era un gran trato por evento, un número como Rossy Ogawa de Stardom, cuando contactaron por primera vez, lo rechazaron pensando que no era rentable«.

¿Pensáis que le irá bien a Sasha Banks en la lucha libre japonesa? Será una experiencia totalmente diferente a la que ha vivido hasta ahora como luchadora. Y hay que tener en cuenta el idioma. Todo lo que esté haciendo «The Boss» en el país del sol naciente lo estaremos contando en Súper Luchas.