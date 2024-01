Sami Zayn necesitó 15 grapas tras reciente WWE Live

«ESTARÉ actuando en la Gira Navideña de la WWE. 5 ciudades increíbles en 5 noches para finalizar el 2023, el año más salvaje de mi carrera. Tiempos locos. Mucho amor. Gracias por permitirme ser parte. x» Con estas palabras, Sami Zayn anunciaba su vuelta a las cuerdas de WWE tras una lesión para cerrar el calendario anual de house shows por todo lo alto luchando en su país natal, Canadá. En SÚPER LUCHAS estuvimos dando cuenta de todo lo ocurrido en estos eventos no televisados, como hicimos esta misma noche con WWE RAW.

► Sami Zayn necesitó 15 grapas

Pero en el primer programa de 2024 en realidad no estuvo presente The Underdog from the Underground, ello debido quizá a un suceso ocurriendo en el reciente WWE Live en Toronto, donde venció a Finn Bálor en un combate ‘Last Man Standing’. SZ logró la victoria pero mientras la acción estaba en curso sufrió una fea herida en la cabeza que necesitó de 15 grapas en total para cerrarse. La misma empresa lo anunció recientemente, como vemos a continuación, con una imagen de la cabeza del luchador ya comenzando a recuperarse:

Sami Zayn required 15 staples in total after the Toronto Show… pic.twitter.com/uKgDDRiIjM — ES Wrestling (@ESwrestling) January 2, 2024

Es de suponer que Sami Zayn no va a necesitar demasiado tiempo para sanar de esta herida pero es comprensible que no estuviera esta noche en Raw. Estaremos informando de todos los detalles que pueda salir a la luz con respecto a esto pero lo más probable es que tan pronto como la semana que viene esté de nuevo en acción. Todavía no se sabe qué va a depararle el comienzo de año pero entendemos que estará participando en la lucha de 30 hombres de Royal Rumble 2024.