WWE estuvo este 28 de diciembre de 2023 celebrando un house show en la arena Place Bell en Laval, Quebec, Canadá del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Live Holiday Tour (28/12)

Becky Lynch derrota a Zoey Stark en un mano a mano

derrota a Zoey Stark en un mano a mano Kofi Kingston derrota a Ludwig Kaiser en una lucha individual

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE : Katana Chance y Kayden Carter (c) derrotan a Chelsea Green y Piper Niven

: Katana Chance y Kayden Carter (c) derrotan a Chelsea Green y Piper Niven Omos derrota a R-Truth

derrota a R-Truth CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL : Rhea Ripley (c) derrota a Shayna Baszler e Ivy Nile

: Rhea Ripley (c) derrota a Shayna Baszler e Ivy Nile Sami Zayn vs. Finn Bálor termina en descalificación tras una interferencia de Dominik Mysterio . Sami es atacado dos contra uno, pero sorpresa, Kevin Owens llega para salvar a su amigo (a pesar de que no fue anunciado para el evento).

. Sami es atacado dos contra uno, pero sorpresa, llega para salvar a su amigo (a pesar de que no fue anunciado para el evento). Kevin Owens y Sami Zayn derrotan a Finn Bálor y Dominik Mysterio. Después de la lucha, Owens toma el micrófono para saludar a la multitud y declara en broma que tomó el avión equivocado para el show y que terminó en Laval en lugar de Houston como estaba planeado.

Ricochet vence a Bronson Reed

vence a Bronson Reed CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) vence a Drew McIntyre y Shinsuke Nakamura

Como ocurriera en el Madison Square Garden, en esta ocasión no estuvo presente CM Punk, que probablemente no volverá a luchar en WWE hasta el Royal Rumble 2024, donde será uno de los favoritos para hacerse con la victoria y lograr un combate titular en WrestleMania 40, que sería presumiblemente ante Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Seth Rollins un brin jaloux de Drew McIntyre qui s'est fait crier toute la soirée " you're so sexy " par la foule de Laval ! #WWELaval #WWEMontreal #WWELive pic.twitter.com/ey9q2ETn9j — Audrey Moreau (@audreymoreau99) December 29, 2023

Sold out crowd at the WWE: Live event at Place Bell in Laval, Quebec.#WWEMontreal #WWELive pic.twitter.com/JrmnQ8uqPZ — Gianni Delli Colli (@Giannirulz27) December 29, 2023