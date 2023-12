AEW está exultante con su Continental Classic, que verá su gran final mañana en Worlds End, entre Jon Moxley y Eddie Kingston. No es para menos, pues se trata de uno de los mejores torneos que una empresa estadounidense ha realizado nunca. Por cierto, al completo en YouTube, por si se lo perdieron.

Y todos sus participantes tendrán cabida dentro del cartel de Worlds End. Luego de conocerse que Andrade El Ídolo y Swerve Strickland se medirán a Miro y Keith Lee, respectivamente, ahora Tony Khan anuncia un choque de cuartetos: Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia irán contra Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush.

Teniendo en cuenta que las hostilidades entre algunos están a flor de piel, por recientes, luce muy atractivo este combate. Y las que no son tan recientes, porque Rush no olvida su derrota ante Danielson en el episodio de Dynamite del pasado 8 de febrero.

Apenas restan ya 24 horas hasta la realización de AEW Worlds End, este sábado 30 de diciembre, desde el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale (New York, EEUU). Así queda su menú luchístico con el añadido que nos ocupa.

[ZERO HOUR]

