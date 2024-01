Sami Zayn dio regalo a fan en último House Show de 2023

La última lucha de Sami Zayn en el 2023, fue el pasado 29 de diciembre, desde el Coca-Coca Coliseum en Toronto, Ontario, Canadá. Allí, en la lucha semiestelar de la velada, Sami Zayn logró vencer a Finn Bálor en una lucha de Último Hombre en Pie.

Un buen combate que estuvo lleno de acción y de momentos extremos, pues ambos se dieron duro con varios objetos. Sami Zayn atacó con palazos de kendo a Bálor, y de la nada, el palo salió volando hacia el público. Por fortuna, nadie resultó herido, sino que un fan en ringside logró atraparlo.

Los miembros de la seguridad le quitaron el palo de kendo al fan, sin embargo, los fans abuchearon este momento. Por lo que, finalmente, Zayn se bajó del ring y le regaló el palo de kendo al fanático.

Sin duda alguna, un gran momento que este fan recordará para siempre. A continuación, el video con el momento de lo ocurrido:

Sami Zayn's kendo stick flies into the crowd, a fan catches it ringside. Security guard takes it away to major heat. Sami gives it back to the fan for a huge pop #WWEToronto #WWELive #WWE pic.twitter.com/YQyOmWbNBu

— Mark Warburton (@markwarburton72) December 30, 2023