Resultados Blitzkrieg! Pro Wrestling 31 de diciembre 2023 | Mandibles

La empresa de lucha libre independiente, Blitzkrieg! Pro Wrestling, presento su evento Mandibles, el cual tuvo lugar el 31 de diciembre desde White Eagle in Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Este show vio muchos momentos y combates muy divertidos. Fue encabezado por un gran evento principal entre TJ Crawford vs. Bryce Donovan vs. Bobby Orlando vs. King Crab vs. CPA El programa también vio otros grandes combates

► Resultados Blitzkrieg! Pro Wrestling

IWTV Tag Team Championship Match: Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) retuvieron ante Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) “Wall Street” Street Fight: CPA venció a Logan Black Elimination Triple Threat Match: Perry Von Vicious venció a Alan Angels y Robert Martyr 35mm Magic (JGeorge & Angelo Carter) vencieron a Candy Wackerman (“Delightful” Dan The Candy Man & Kirby Wackerman) Kevin Blackwood venció a Sammy Diaz Intergender Atomicos Match: Haley Dylan, Kaia McKenna, Brooke Havok, & Kaitlin Marie vencieron a Delta House, 50 Cal, & Leary “KillDozer” Matt Tremont venció a Sonny Kiss Ladder Hell for the Blitzkrieg! Pro Bedlam Championship: TJ Crawford venció a Bryce Donovan, Bobby Orlando, King Crab, y CPA para ganar el Blitzkrieg! Pro Bedlam Championship