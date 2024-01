La empresa de lucha libre independiente Beyond Wrestling, presentó su evento Heavy Lies The Crown 2023, el cual se llevo a cabo el 31 de diciembre 2023, desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Beyond Wrestling es una promoción de lucha libre profesional con sede en los Estados Unidos. Se destaca por su enfoque en la lucha libre independiente y su estilo único de presentación de eventos.

A diferencia de las promociones de lucha libre más tradicionales, Beyond Wrestling se enfoca en la calidad de las luchas y la narrativa de los combates, en lugar de duplicados en personajes o historias elaboradas.

► Resultados Beyond Wrestling

No Rope Barbed Wire Match: Rickey Shane Page venció a Atticus Cogar Dezmond Cole venció a Landon Hale Ted Goodz & Little Mean Kathleen vencieron a Bronson & Gabby Forza Channing Thomas venció a Richard Holliday Love Doug venció a Zayda Steel Miracle Ones (Dustin Waller, Kylon King & Ichiban) vencieron a Post Game (Mike Walker & Vinny Talotta) & Matt Quay Brian Milonas venció a Dan Barry The Shook Crew (Bobby Orlando & Bryce Donovan) vencieron a Waves And Curls (Jaylen Brandyn & Traevon Jordan) Kennedi Copeland venció a Brooke Havok Above The Rest (Gabriel Skye & Tristen Thai) vencieron a Fresh Air (Junior Benito & Macrae Martin) Ray Jaz venció a Puf TJ Crawford venció a Janai Kai Number One Contenders Match for the IWTV Independent Wrestling World Championship: WARHORSE venció a Marcus Mathers No Disqualification Match: Matt Makowski venció a “KillDozer” Matt Tremont Fans Bring The Weapons Match for the IWTV Independent Wrestling World Championship: Krule venció a Alec Price para convertirse en el nuevo IWTV Independent Wrestling World Champion