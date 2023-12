El hijo de Sami Zayn lo vio luchar por primera vez

Luego de múltiples rumores, Sami Zayn confirmó que iba a estar haciendo parte de los House Shows con los que WWE cerrará el 2023. Y el 28 de diciembre, será una fecha muy recordada para la querida Superestrella WWE, pues el canadiense vivió un emotivo momento cuando WWE realizó un House Show desde la Place Bell en Laval, Quebec, Canadá, nada más y nada menos que la ciudad natal de Zayn.

En la sexta lucha de la noche, Zayn logró vencer por descalificación a Finn Bálor, luego de un ataque de The Judgment Day. Por eso, tuvo lugar otro encuentro de forma inmediata, cuando Kevin Owens salió para ayudar a Zayn y evitar que le siguieran dando una paliza. En este combate, los ex Campeones Mundiales de Parejas WWE salieron vencedores ante Dominik Mysterio y Finn Bálor.

► Sami Zayn habla desde el corazón: primera vez que su hijo lo ve luchar

Luego de la lucha, Zayn tomó micrófono y sorprendió a sus compatriotas con una promo bastante sentida, desde el corazón, en donde dijo lo siguiente:

«Sabes que he venido a Montreal como parte de WWE durante más de diez años. Y cada vez que he venido, ha sido especial. Piensas, ‘No hay manera de que la próxima vez sea tan especial’, y adivina qué, cada vez es aún más especial.

«Lo he dicho una y otra vez durante diez años, y después de Elimination Chamber en Montreal, con todos ustedes apoyándome, no había forma de que pueda ser más especial que eso. Nuevamente, estaba equivocado. De alguna manera, esta noche es aún más especial OTRA VEZ.

«Kevin podría haber mencionado que tiene a su maravillosa familia que lo ha apoyado todos estos años, sentada justo aquí. Los ven cada vez que estamos en Montreal, ven a mi familia en la primera fila aquí. Pero esta noche es aún más especial… Porque quizás ya sepas esto sobre mí, pero soy un poco reservado, guardo las cosas para mí mismo.

«Algunos de ustedes pueden no saberlo, pero tengo un niño pequeño. Y él es este pequeño adorable aquí con la camiseta roja. Cuando estoy en casa, no soy una Superestrella WWE, no soy Sami Zayn, solo soy ‘Bah Bah’. Y este joven nunca me ha visto luchar, no sabe nada de lo que hago. Esta noche es la primera vez que me ve en este ring».