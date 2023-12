Dana Massie, Directora de Mercadotecnia, Rafael Morffi, Director de eventos en vivo, o QT Marshall, luchador y productor, han sido algunas de las últimas salidas de AEW. Y no pasaron desapercibidas, dentro de que no ha habido mucha polémicas alrededor de cada una de las situaciones. Por ellas fue preguntado Tony Khan en la reciente conferencia de medios previa a Worlds End, el evento que mañana sábado 30 de diciembre va a cerrar el calendario de PPVs de All Elite Wrestling de 2023.

► Las últimas salidas de AEW

«Tengo algunas cosas bastante grandes que anunciar en el futuro. Obviamente, son muchas personas a las que valoro mucho. Podría escribir un libro sobre cada una de estas personas y realmente las aprecio. Cuando hablamos de Dana, Raf y QT, cada uno de ellos ha estado con nosotros desde el principio y ha hecho contribuciones enormes a la empresa. Es realmente muy desafiante que personas como ellos se aparten.

«La empresa está creciendo y estoy muy emocionado por lo que haremos en 2024. En el lado empresarial y operativo, la empresa continúa creciendo. Ciertamente, he estado considerando hacer más contrataciones y hacer crecer la empresa. Estoy trabajando en cosas que me entusiasman mucho. Al final del año, no es inusual en los negocios que los contratos y otras cosas expiren el 31 de diciembre y que comiencen nuevos ciclos el 1 de enero. Será un nuevo grupo y habrá cosas nuevas sucediendo, y estoy realmente emocionado al respecto.

«Sería negligente si no dijera que estoy muy agradecido por todas las contribuciones de las personas que acabo de mencionar. En el futuro, tendremos nuevas y emocionantes cosas que anunciar, y estoy deseando eso. Estamos trabajando en cosas interesantes para seguir haciendo crecer la empresa en el lado de la lucha libre, lo más importante, y en el lado empresarial.»