Ethan Page: «Cody Rhodes pagó mi salario para luchar en All In»

Cody Rhodes es, para muchos, el luchador del año 2023, y, además, es una gran persona tanto dentro como fuera de su personaje. El 2024 empezó con un gran elogio para el hijo del fallecido Dusty Rhodes. El primero de septiembre de 2018, se hizo historia, pues Cody promovió junto a The Young Bucks un evento de PPV denominado ALL IN.

Esto, para demostrarle a Dave Meltzer y otros, que luchadores independientes sí podían realizar un show con grandes talentos y llenarlo con 10 mil personas. Si esto no hubiera ocurrido, no se hubiera dado vida casi un año después a AEW, la empresa de Tony Khan, que vino a generar más empleo para los luchadores.

► Ethan Page agradeció el apoyo de Cody Rhodes a su carrera

En dicho ALL IN, hubo una batalla campal de 15 hombres dentro del Zero Hour, y en la misma, se disputaba la oportunidad de retar al Campeonato Mundial de Peso Completo ROH.

Recientemente, Ethan Page, actual luchador de AEW, recordó que él participó en esta batalla campal, y reveló que fue Cody Rhodes quien sacó dinero de su bolsillo para pagarle su salario por haber sido partícipe de esta lucha. Estas fueron sus interesantes declaraciones, dadas a Jackson Bragman del podcast Bragman Breakdown:

«No sé si esto está confirmado oficialmente o no, así que no sé qué tan sensacionalista será esto. Estoy 99% seguro… casi seguro de que Cody me pagó de su propio bolsillo. Quiero decir que él eligió personalmente a algunas personas que quería destacar.

«Armó el show con sus compinches. Más adelante, hubo la conexión con Ring of Honor. En última instancia, el pago llegó de su parte a mi PayPal, así que estoy bastante seguro de que fui elegido personalmente por mi amigo para esta oportunidad.

«También me metió en la rueda de prensa. Definitivamente, estaba pendiente. Siempre cumpliré mi parte para asegurarme de que quien se la juegue por mí no tenga problemas. Él realmente se la jugó por mí.

«Irónicamente, cuando firmé con AEW, me dijo que no me firmaría, porque no quería que fuera un favor de amigos, y así empecé mi carrera. Respeté eso. Siempre ha estado a mi favor, y le agradezco que me haya puesto en ese lugar tan destacado».