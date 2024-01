Tony Khan festejó los 5 años del nacimiento de AEW

El primero de enero de 2024, se cumplieron cinco años del lanzamiento oficial de AEW, la empresa que se formalizó por medio de una gran conferencia de prensa con varios luchadores destacados como Cody Rhodes, Chris Jericho, Matt Jackson, Nick Jackson y «Hangman» Adam Page, en el parqueadero del Daily’s Place, el hogar de los Jacksonville Jaguars de la NFL, propiedad de Tony Khan y su familia.

AEW sin duda alguna vino a revolucionar la industria. En un momento dado, estuvieron pisándole los talones a WWE, pues vencían a NXT en la Guerra de los Miércoles por la Noche, y estaban muy cerca de igualar en ratings a Raw y SmackDown.

Pero, más allá de esto, AEW llegó a generar empleo y más oportunidades para los luchadores, así como para los aficionados, quienes le dieron una oportunidad a AEW, y han hecho posible que la empresa continúe a flote a cinco años de su lanzamiento, pese a todos los problemas y todas las polémicas que le han mermado credibilidad y popularidad a la empresa en los últimos años.

Lo cierto es que el presidente de AEW, Tony Khan, se tomó unos momentos para reflexionar a través de su cuenta de X, luego de cumplirse los cinco años de creación de AEW. Estas fueron sus palabras:

Happy New Year 2024!

5 years ago today, we launched @AEW 1/1/19!

2023 marked new highs,

our biggest PPV year ever,

world record 81,035 tickets sold #AEWAllIn London,

debuted #AEWCollision + ended the year with a streak of big tv ratings!

Thank you all who made this all possible

— Tony Khan (@TonyKhan) January 2, 2024