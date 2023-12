WWE estuvo este 29 de diciembre de 2023 celebrando un house show en la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

► WWE Live Holiday Tour en Las Vegas (29/12)

The OC (AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson) derrotaron a Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) y Grayson Waller en un enfrentamiento de tres contra tres.

Butch derrotó a Austin Theory en una lucha individual.

Bobby Lashley derrotó a Cameron Grimes en un combate individual.

Kevin Owens venció a Solo Sikoa en un mano a mano.

The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) derrotaron a LWO (Joaquin Wilde y Cruz Del Toro) en una lucha por equipos.

Bianca Belair y Shotzi vencieron a IYO SKY y Bayley Bayley de Damaget CTRL en una lucha por equipos.

LA Knight derrotó a Jimmy Uso en una lucha de jaula de acero.

No podemos destacar demasiado de este evento no televisado, al menos fuera de las fotos y videos que vemos a continuación, pero sería interesante que Cameron Grimes tuviera la oportunidad de rivalizar con Bobby Lashley en SmackDown, o que Butch lo hiciera con Austin Theory y Grayson Waller. También está pendiente el regreso a la televisión de Karl Anderson y Luke Gallows, que veremos si acompañan o no a AJ Styles, que también acaba de volver a la programación para mostrar a todos que sigue siendo uno de los luchadores principales; parece que sus mejores tiempos en WWE han quedado atrás pero si a alguien no se debe descartar en la lucha libre es a The Phenomenal One.

