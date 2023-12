El «efecto CM Punk» también se hace notar en California

Había ganas de ver a CM Punk luchar contra Dominik Mysterio en el WWE Live celebrado el pasado día 26 desde el Madison Square Garden de New York (New York, EEUU). No era para menos, pues por primera vez en casi una década, el «Second City Savior» se calzaba las botas para competir dentro de un ring del otrora Imperio McMahon.

Tantas ganas había que según supimos vía Fightful, aquel ya figura como el house show WWE sobre suelo estadounidense más exitoso en la historia de la empresa. Y tal vez no pueda achacarse sólo a la presencia de Punk en el cartel, porque WWE pasa por gran un momento de candencia, pero evidentemente el veterano gladiador contribuyó de manera notable a vender casi 16 mil boletos.

Hoy, Punk se calzará las botas por segunda vez bajo su nueva etapa en WWE. Igualmente sin cámaras de por medio, e igualmente ante Dominik Mysterio, este y Punk serán el gancho principal del house show que la compañía tiene previsto celebrar desde el KIA Forum de Inglewood (California, EEUU).

Y haciendo seguimiento de la taquilla del evento, tras el anuncio de la implicación competitiva allí de Punk, la cifra de boletos vendidos pasó de 8.816 a 10.376 en cuestión de cuatro días (datos facilitados por WrestleTix). Ocho horas atrás, como última actualización, sólo quedaban 346 boletos disponibles.

Una muy buena cifra, considerando las fechas navideñas y que el KIA Forum es un recinto bastante más visitado por WWE de forma regular que el Madison Square Garden. Asimismo, no debe ovidarse la realización también hoy de AEW Worlds End bajo una franja horaria similar. Punk contra la que fuera su casa hace apenas tres meses.

