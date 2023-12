Mercedes Moné y WWE ya no estarían en negociaciones

Tras el surrealista retorno de CM Punk a WWE un mes atrás, muchos dan por hecho que Mercedes Moné acabará volviendo también al otrora Imperio McMahon.

Según recogimos, AEW ya no sería su próximo destino, cuando ella misma aseguró que la veremos competir bajo los focos de una empresa en 2024. Así que la opción de WWE toma aún más fuerza.

La semana pasada, Moné compartió esta interesante «postal» navideña, donde se robó el protagonismo su texto adjunto, que muchos consideran guiño hacia Triple H: «Happy Happy Holidays».

