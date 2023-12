WWE estuvo este 28 de diciembre de 2023 celebrando un house show en la arena Toyota Center en Houston, Texas, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Live Holiday Tour (28/12)

Bianca Belair y Shotzi vencieron a IYO SKY y Bayley Bayley de Damaget CTRL en una lucha por equipos

a IYO SKY y Bayley Bayley de Damaget CTRL en una lucha por equipos Bobby Lashley derrotó a Cameron Grimes en un combate individual.

a Cameron Grimes en un combate individual. Grayson Waller y Austin Theory llevaron a cabo el segmento de The Grayson Waller Effect. Fueron interrumpidos por Butch.

Butch derrotó a Austin Theory en una lucha individual.

a Austin Theory en una lucha individual. AJ Styles derrotó a Solo Sikoa en una lucha individual.

a Solo Sikoa en una lucha individual. The OC (Luke Gallows y Karl Anderson) derrotaron a Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) en una lucha por equipos.

a Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) en una lucha por equipos. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) derrotaron a LWO (Joaquin Wilde y Cruz Del Toro) en una lucha por equipos.

a LWO (Joaquin Wilde y Cruz Del Toro) en una lucha por equipos. LA Knight derrotó a Jimmy Uso en una lucha callejera.

No podemos destacar demasiado de este evento no televisado, al menos fuera de las fotos y videos que vemos a continuación, pero sería interesante que Cameron Grimes tuviera la oportunidad de rivalizar con Bobby Lashley en SmackDown, o que Butch lo hiciera con Austin Theory y Grayson Waller. También está pendiente el regreso a la televisión de Karl Anderson y Luke Gallows, que veremos si acompañan o no a AJ Styles, que también acaba de volver a la programación para mostrar a todos que sigue siendo uno de los luchadores principales; parece que sus mejores tiempos en WWE han quedado atrás pero si a alguien no se debe descartar en la lucha libre es a The Phenomenal One.

Even at the house shows the LA Knight chants loud AF #wwehouston #laknight pic.twitter.com/emAwXHHDzW — Axelguzman(A-Town Down🔥) (@axelguzman2323) December 29, 2023

Bayley distracting Shotzi and making fun of her hair 😭😂👎🏼👎🏼 #WWEHouston pic.twitter.com/zywNVgVZ0E — ⚡️Jae Morgan Moné⚡️ (@Jae_TheFlash) December 29, 2023