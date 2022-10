El sábado 26 de noviembre en el TD Garden de Boston son cuándo y dónde se hará Survivor Series 2022. Todavía queda mucho para este evento premium, empezando por Crown Jewel 2022, pero ya hemos estado hablando de algunos detalles, siendo el más importante que contará con dos luchas WarGames. Y si bien aún no se sabe quienes van a formar parte de ellas, Ivar, de los Viking Raiders, ya levantó la mano para hacerlo. Ahora hablamos de Ronda Rousey, porque tiene interesantes ideas para el show.

► Ronda Rousey habla de Survivor Series

En un reciente episodio de The Baddest Stream On The Planet mientras jugaba a videojuegos hablando con los fanáticos, la Campeona SmackDown compartía algunos pensamientos sobre con quiénes quiere trabajar en la velada del mes que viene. Aclara también que de momento ni las Superestrellas saben qué está planeando la compañía. Esto es comprensible por lo mencionado antes, falta más de un mes. Y algunas de las luchas de Survivor Series dependerán de lo que pase en Crown Jewel. Y seguro que los resultados de este aún no están cerrados.

«¿Quién estaría en mi equipo además de Shayna para igualarlo, tres contra tres? ¿Convertiríamos a Liv (Morgan) en malvada? ¿Nattie se convertiría? … No sé si van a hacer un Survivor Series tradicional este año con campeón contra campeón. Escuché que todo está en el aire y nadie sabe realmente lo que está pasando... Sin embargo, no sé si (Charlotte Flair) querría ser parte de un equipo. Eso sería muy interesante».

¿Qué os parecen las ideas de Ronda Rousey para Survivor Series?