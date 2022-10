Ronda Rousey desea que Asuka cambie a SmackDown

Ronda Rousey nunca ha luchado contra Asuka. Ni siquiera han compartido encordado en algún tipo de combate. Jamás. ¿Cómo hubiera sido una lucha/rivalidad entre ambas cuando la japonesa estaba imparable en NXT? Tampoco parece que vayan a hacerlo en un futuro cercano. La «Emperatriz del Mañana» no está en una situación demasiado buena después de unos cuantos meses de haber vuelto de una larga lesión. Y mientras la «Rowdy» es la Campeona SmackDown. Las dos están además en marcas distintas.

► El deseo de Ronda Rousey para Asuka

No obstante, Rousey quiere que esto cambie en el Draft. Mientras hablaba recientemente en The Baddest Stream On The Planet, la monarca decía:

«Asuka y yo sería genial. Tal vez eso es algo que podría proponer porque hacen el draft antes de Survivor Series, podría presentarles la idea de reclutar a Asuka. ¿Pero no es ella parte de la facción Bianca ahora? Es Alexa (Bliss), y Asuka, y Bianca son como una facción ahora. No creo que me dejaran robarla«.

Con una Asuka reconstruida y la actual Ronda Rousey no cabe duda de que podría contarse una historia enorme que incluso las llevara a un mano a mano titular en WrestleMania. Veremos si eso es lo que hace WWE o termina siendo solo una idea de la Campeona SmackDown. La verdad es que habría que conseguir que la luchadora japonesa recuperase su momentum de una manera u otra. Porque lejos de lo poco que ha estado haciendo, es una de las mejores de todo el mundo.

¿Os gustaría que Asuka cambiara a SmackDown?