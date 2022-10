Ronda Rousey lo reconoce: «WWE me tiene mimada»

WWE quiere convertir a Ronda Rousey en una Brock Lesnar y realmente no existe nadie mejor en la división femenil para construir una bestia. Tiene un largo camino por delante para alcanzar a lo que es su compañero. Muchos dirán que es imposible. Y realmente lo es. No obstante, tiene la fama, tiene el estatus, sigue mejorando luchísticamente… Y también es la Campeona SmackDown nuevamente. Pero no solo hablamos de esto sino de lo bien que ambas Superestrellas son tratadas por la compañía.

► Ronda Rousey admite estar mimada

Sabemos que dan todo lo que quiere a «La Bestia Encarnada» desde hace unos cuantos años por todo lo que supone cada vez que vuelve a la programación. Quizá en este sentido las situaciones de los dos no sean exactamente la misma pero la «Rowdy» reconoce que también la tienen mimada. En un reciente episodio de Ronda on the Road, la monarca de la marca azul hace esta afirmación hablando de la posibilidad de trabajar con la luchadora que quiera y empujarla para que alcance el siguiente nivel.

“Estoy mimada porque puedo elegir con quién quiero trabajar como: ‘Oye, creo que esta persona es increíble y tiene mucho potencial’. Realmente quiero poner a esta persona por encima y que la gente vea lo genial que es”.

Veremos si finalmente ayuda a Shayna Baszler a explotar en el elenco principal de WWE. No hace mucho, Ronda Rousey decía que quiere que la compañía empuje a su amiga y también que quiere dominar con ella.

¿Qué os parecen las palabras de Ronda Rousey?