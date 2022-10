Jim Cornette no suele estar demasiado contento con lo que pasa en WWE. Últimamente, criticaba a la compañía por no impulsar a Lacey Evans, a Ronda Rousey por «no parecer interesada», a Top Dolla por «parecer un mecánico obeso», a Bray Wyatt porque «lo que hace no es lucha libre», y también las comparaciones entre el endemoniado y The Undertaker. No obstante, sí que le gusta lo que están haciendo The Bloodline y Sami Zayn. El luchador forma parte de la facción pero lo mencionamos fuera porque el promotor le dedica unas palabras a él en solitario.

► Jim Cornette alaba a The Bloodline y Sami Zayn

«Así que The Bloodline comienzan su entrada de unos cinco minutos en el programa después de que hemos tenido lo de DX y presentamos al nuevo locutor y luego Roman Reigns habla durante nueve minutos. Sé que son grandes estrellas y sé que es una gran entrada pero no son los únicos. Creo que por eso el programa dura una eternidad, sienten que en lugar de llenar tres horas con acción, hacen que todo dure más. Pero sin embargo, este es el grupo superior en el negocio en este momento, estos son los Four Horsemen de hoy en día.

«Roman Reigns es genial, Paul Heyman es genial, Sami Zayn es increíble. Está recibiendo estos cánticos de Sami cada vez que abre la boca o incluso levanta el dedo como: ‘¿Puedo hablar?’. Y se ha convertido en uno de sus babyfaces más grandes como un gran adulador. Pero al menos en este programa, es divertido verlo».

¿Qué os parecen las palabras de Jim Cornette sobre The Bloodline y Sami Zayn?