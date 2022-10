Ronda Rousey estuvo hablando de «nuevas rivalidades» y «nuevos comienzos» en un reciente episodio de su serie Ronda on the Road en su canal de YouTube después de haber recuperado el Campeonato Femenil SmackDown venciendo a Liv Morgan en Extreme Rules 2022. Además, durante esta rivalidad, hizo su cambio a ruda, lo cual no cambiará durante un tiempo. La «Rowdy» estuvo compartiendo también sus pensamientos sobre el nombre del título que tiene en sus manos.

► Ronda Rousey y el título femenil

Y es que Rousey está cansada de decir «femenil»: “Ya no quiero decir ‘femenil’ en el título. Y creo que son un poco resistentes a sacarlo. Entonces pensé: ‘¿Puedo simplemente no tener que decirlo?’. Entonces, ahí es donde está”. Tiene sentido ya que el Campeonato WWE, el Campeonato Universal, el Campeonato Intercontinental o el Campeonato de Estados Unidos no se mencionan como varoniles. Además, tampoco tienen el mismo nombre, podrían ser solo Campeonato SmackDown y Campeonato Raw.

Que sepamos, WWE no tiene intención de cambiar el nombre de los campeonatos de las luchadoras, aunque si alguien puede presionar para que eso suceda esa es Ronda Rousey. Incluso se les podría buscar otros nombres para que suenen tan grandes como los de los luchadores. Por ejemplo, Campeonato Galáctico. Lo último que supimos sobre cambios en los campeonatos es que la compañía tiene preparados tres nuevos diseños. De momento, no han sido presentados y no ha salido a la luz una posible fecha en que así sea.

¿Qué os parece la idea de Ronda Rousey?