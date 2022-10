Bayley, furiosa: «¡Fue tu último SmackDown, Roxanne Pérez!»

La luchadora de NXT, Roxanne Pérez, realizó su debut en el elenco estelar de WWE durante el pasado SmackDown. Su presencia era solamente para elegir a la rival de su enemiga en dicha marca, Cora Jade, y quien tendrá que enfrentarla en el próximo NXT.

Al final, la de ascendencia latina eligió a otra mujer de ascendencia latina como Raquel Rodríguez, a quien se encontró tras bambalinas y con quien compaginó muy bien, luego de que Shotzi Blackheart se la presentara. Esto no le gustó para nada a Bayley y su grupo, Damage CTRL, pues se apareció por allí junto a Dakota Kai e Iyo Sky.

Al final, tuvieron una lucha de tríos y Damage CTRL se llevó la victoria. La presencia y la lucha de Pérez causó impresiones positivas en Triple H y los demás oficiales de WWE, pese a que hubo un error en el final de la lucha. Se habla de utilizarla más en el elenco estelar.

Sin embargo, Bayley la amenazó y le dijo que este será su último show de SmackDown, luego de que Pérez reflexionara tras su debut en SmackDown que su primer show de lucha libre al que asistió fue uno de la marca azul:

Smackdown was the first ever live show I went to as a kid. Life is wild 🥺🖤 https://t.co/DoVh8NphVm

— roxanne (@roxanne_wwe) October 15, 2022