Ronda Rousey: «Las mujeres en WWE no tienen rivalidades sin títulos de por medio»

Viene Ronda Rousey en los últimos meses realizando ciertas declaraciones que parecen caminar entre el «kayfabe» y la realidad, cuando WWE la tiene listada como ruda de manera oficial. Pero que en cualquier caso, nos devuelven a los reportes de 2018 y 2018 que dibujaban a una Rousey quejosa y demasiado preocupada fuera de cámara por las críticas de los fans.

Y los seguidores no han podido evitar recordarle, ahora que es Campeona SmackDown, sus declaraciones de hace apenas un mes en las que se mostraba contenta por no ostentar título alguno.

Allí, «The Baddest Woman on the Planet» también dejó un interesante dardo contra WWE y el manejo creativo que la empresa hace de sus gladiadoras.

«Quiero decir, definitivamente, supongo, pero también siento que no lo necesito. Me ha gustado mi etapa sin títulos porque Roddy Piper nunca necesitó los títulos para hacer algo grande, ¿sabes? Y disfruto que todas mis historias no dependan del título y también tener más historias disponibles para las mujeres , así que, para las mujeres casi siempre todo involucra el título y muchos de los hombres tienen historias sin título todo el tiempo . Entonces, estoy feliz de contar algunas historias que no están relacionadas con un campeonato para que las mujeres tengamos más que contar» .

Ese comentado discurso de Rousey sobre la división femenil de WWE está de nuevo en boga, pues así lo ha querido la propia gladiadora. El último episodio de su videoblog recoge ciertas palabras de Rousey tras derrotar a Charlotte Flair en WrestleMania Backlash 2022 y ganar el título que ahora porta de nuevo.

«A ver, no hay suficientes mujeres en ninguno de los elencos, pero quiero decir, podría discutirse que no hay tiempo suficiente para todos, tú sabes, los elencos de hombres y mujeres combinados. Así que entonces, ¿reduces el elenco y le das a todos más tiempo? ¿O amplías el elenco y le das más profundidad? Una de las cosas que de verdad fallan es que las mujeres no tienen rivalidades sin títulos de por medio . Ves los eventos de pago por visión y hay varios combates de hombres que no son por títulos y las mujeres no tienen realmente historias sin títulos , y creo que aportaría que la gente pudiera conocer los personajes de todas antes de que entren en la escena titular. Pienso que es algo que pueden hacer estos retos abiertos aunque sea usando el título… Sí, con suerte todos los retos abiertos y defensas pueden básicamente llevar a todas a la escena titular de una tacada, en vez de una por una. Es lo que espero hacer».

Well well well, what's this? A new #RondaOnTheRoad is here for you to enjoy! https://t.co/jheK1RZ591