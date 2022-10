Kyle O’Reilly explica cómo es luchar con diabetes

Kyle O’Reilly es uno de los mejores y más exitosos luchadores del mundo. Y no solo ha tenido que pasar por todo lo que alguien de su talla sino que además sufre de diabetes. De la enfermedad y de su carrera estuvo hablando recientemente en Beyond Type 1. La estrella de AEW -actualmente está alejado de la programación debido a una lesión; no se sabe cuándo va a volver- contaba que lo diagnosticaron cuando tenía 18 años y se estaba preparando para iniciar su vida luchística mientras trabajaba a tiempo parcial como cocinero.

Had a chat with @kthorjensen about my career in @AEW and living with.. scratch that, THRIVING with chronic illness. Thanks to the folks @BeyondType1 for being a source of light for the Type 1 community. https://t.co/nFuXNgSDne

— Kyle O'Reilly (@KORcombat) October 15, 2022