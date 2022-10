Liv Morgan ha estado entrenando con Sheamus

Liv Morgan perdió durante el evento premium Extreme Rules 2022, el Campeonato Femenil SmackDown ante Ronda Rousey, logró sacar adelante una lucha que se le estaba complicando, consiguiendo eventualmente dejarla inconsciente con su palanca al brazo. Desde entonces, la ahora ex Campeona ha estado insinuando que podría hacer un cambio de bando, puesto que en televisión no se le ha visto con el mismo semblante de antes.

Mientras algunos fanáticos incluso especulan el hecho de que podría unirse a Bray Wyatt ahora que este realizó su esperado regreso a WWE, Liv Morgan parece que ha decidido dar vuelta a la página y continúa entrenando y preparándose para un nuevo desafío.

Recientemente, Sheamus ha retomado su programa de ejercicios, Celtic Warrior Workouts, por medio de su canal de YouTube, y ha tenido interesantes invitados. Primero fue Bobby Lashley, y recientemente Liv Morgan se le ha unido, siendo esta última la que ha publicado algunas fotografías en su cuenta de Twitter respecto a la rutina que hicieron, misma que aparentemente se enfocó en el trabajo de los glúteos. El Guerrero Celta agregó la fecha en que este video será publicado en su canal.

Y’all I walked Sheamus through the workout of his life.. butt stuff. Yes, a gluteus maximus workout designed by me of the highest degree 🍑 https://t.co/FpECTJrWUy

